Google вирішила вивести свої інженерно-технічні служби з РФ - ЗМІ

Таке рішення, за словами джерела, було ухвалено через закон, що зобов'язує зберігати персональні дані громадян Росії тільки на її території, повідомляє Росбалт.

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Незважаючи на це, компанія планує збільшити капіталовкладення в Росії в 2015 році, повідомило джерело.