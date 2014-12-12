Google вирішила вивести свої інженерно-технічні служби з РФ - ЗМІ
07:27, 12 грудня 2014Світ
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Американська компанія Google вирішила вивести з Росії свої інженерно-технічні служби, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.
REUTERS
Таке рішення, за словами джерела, було ухвалено через закон, що зобов'язує зберігати персональні дані громадян Росії тільки на її території, повідомляє Росбалт.
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Незважаючи на це, компанія планує збільшити капіталовкладення в Росії в 2015 році, повідомило джерело.
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