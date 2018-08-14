Стілець без стільця: у Швейцарії розробили гнучкий стілець, який рятує при стоячій роботі (відео)
15:54, 14 серпня 2018Наука та IT
497 0
Швейцарська компанія розробила гнучкий стілець Chairless Chair «невидиме крісло».
У Швейцарії розробили гнучкий стілець, який рятує при стоячій роботі
Екзоскелет-стілець дозволяє поседіти в будь-якій ситуації і дати ногам відпочити.
Стілець Chairless Chair призначений для людей, які годинами працюють стоячи. Працює екзоскелет за рахунок амортизаторів, які живляться від вбудованого акумулятора.
Читайте такожFacebook заборонив розміщувати креслення зброї для 3D-принтера
Він неактивний поки людина вільно пересувається, також його висоту можна регулювати.
Стілець важить всього 2 кг, корпус зроблений з алюмінію, а акумулятора вистачає на 8 годин роботи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter