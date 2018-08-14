Стілець без стільця: у Швейцарії розробили гнучкий стілець, який рятує при стоячій роботі (відео)

15:54, 14 серпня 2018
Наука та IT
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Стілець Chairless Chair призначений для людей, які годинами працюють стоячи. Працює екзоскелет за рахунок амортизаторів, які живляться від вбудованого акумулятора.

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Він неактивний поки людина вільно пересувається, також його висоту можна регулювати.

Стілець важить всього 2 кг, корпус зроблений з алюмінію, а акумулятора вистачає на 8 годин роботи.

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Теги: #наука#робота#інженери#технології