Стілець без стільця: у Швейцарії розробили гнучкий стілець, який рятує при стоячій роботі (відео)

Швейцарська компанія розробила гнучкий стілець Chairless Chair «невидиме крісло».

Екзоскелет-стілець дозволяє поседіти в будь-якій ситуації і дати ногам відпочити.

Стілець Chairless Chair призначений для людей, які годинами працюють стоячи. Працює екзоскелет за рахунок амортизаторів, які живляться від вбудованого акумулятора.

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Він неактивний поки людина вільно пересувається, також його висоту можна регулювати.

Стілець важить всього 2 кг, корпус зроблений з алюмінію, а акумулятора вистачає на 8 годин роботи.