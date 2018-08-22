Астронавти NASA вперше зіграли в теніс у космосі (відео)

Гру транслювали в прямому ефірі.

Астронавти NASA Дрю Фестель, Ріки Арнольд і Серена Ауньон-Канцлер і астронавт Європейського космічного агентства Олександр Герст вперше в історії зіграли в теніс в невагомості.

Як повідомляє "Новое время", гра проходила на борту Міжнародної космічної станції і транслювалася в прямому ефірі.

Подія транслювалося на 3D-проекції земної кулі в громадському парку Флашинг-Медоус - Корона-парк у Нью-Йорку.

Американська асоціація тенісу вела переговори з Фюстелем з грудня 2017 року для реалізації першої тенісної гри в невагомості. Він є шанувальником гри в теніс і по прибутті на МКС кілька місяців тому він пообіцяв, що проведе такий матч.