Видавництво «Ранок» готує до випуску новий ігровий додаток для малюків

Підрозділ видавництва «Ранок» компанія WOW Kids уже понад 5 років спеціалізується на розробці дитячих ігор для мобільних пристроїв.

Першою вийшла гра «Funny Food» – цікава навчальна головоломка для маленьких дітей, яка допомагає дізнатися багато нового. Це збірка міні-ігор, поділених на п’ять різних рівнів, від найпростіших до більш складних. На сьогодні розроблено 3 основних додатки – «Funny Food 1», «Funny Food 2» і «Funny Food цифри». Кількість завантажень їх у мобільні пристрої перевищила мільйонні рубежі. Восени стартує четверний проект – «Funny Food літери». Усі додатки безкоштовні, їх можна скачати на Google Market або Apple Store, пограти, але повна версія гри доступна після оплати.

На початку своєї діяльності, 5 років тому, компанія робила ставку на російськомовний сегмент ринку мобільних додатків, але після розгортання російської агресії круто змінила стратегію розвитку і переорієнтувалася на західних споживачів. Сьогодні статистика країн, у яких популярні українські ігрові програми, має такий вигляд: 30% – США, 20% – Західна Європа, 10–15% – Азія і 35% – Китай.

Улітку цього року розвивальні ігри підкорили Китай. Компанія Apple, з якою WOW Kids пов’язують партнерські відносини, оцінила високий рівень розробки ігрових додатків і власним коштом фічерила (просувала) їх на китайському ринку. В результаті гра «Funny Food» набула неймовірної популярності, щодня її скачували до 20 тисяч осіб! Українські розробники визнали, що такого успіху було досягнуто вперше за всю історію проекту.

Сьогодні в підрозділі мобільних ігор видавництва «Ранок» 60 працівників, і в основному це молодь до 25 років — креативні та сміливі програмісти, аніматори, дизайнери, художники, проект-менеджери, локалізатори, багато з яких ще студенти. Вони ставлять перед собою одну мету — створювати корисні й веселі ігри для дітей від 2 до 4 років. Сьогодні ці ігри виходять дванадцятьма мовами, а в планах компанії розширити діапазон до тридцяти п’яти.

Аналіз ринку ігрової індустрії показує, що цей сегмент ще недостатньо розвинений. Як стверджують фахівці, поєднати два в одному, тобто зробити контент пізнавальним і цікавим, вдається далеко не всім. Частіше сюжет або просто розважальний, або навчальний, але нудний. Відгуки батьків, чиї діти вчаться за допомогою ігор «Funny Food», підтверджують, що ігри сприяють розвитку та навчанню малюків.