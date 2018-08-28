У Японії вперше на дорогах протестували безпілотне таксі (відео)

Машини їздили по Токіо за фіксованим 5-кілометровим маршрутом.

У Японії відбулися перші випробування безпілотних таксі.

Машини їздили по Токіо за фіксованим 5-кілометровим маршрутом, ідеться в сюжеті ТСН.

Повороти і перебудовування між смугами автомобілі здійснюють автоматично. Аби взяти участь у новітньому тест-драйві, необхідно було заздалегідь пройти спеціальний відбір.

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Коштує одна поїздка близько 14 доларів. Хвилюватися за справність машини не варто, бо під час експерименту за кермом сидить водій, який в екстреній ситуації візьме управління машиною на себе.

Якщо ідея приживеться, безпілотні таксі почнуть курсувати в Токіо напередодні літніх Олімпійських ігор 2020 року.