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Учені розробили спосіб подолання страхів за допомогою окулярів віртуальної реальності (відео)

13:14, 20 вересня 2018
Наука та IT
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Учені Вашингтонського університету після 20 років досліджень презентували систему, що допомагає людям долати фобії. Те, чого людина до смерті боїться в житті по-справжньому, можна спробувати подолати в світі намальованому.

Пацієнт одягає окуляри і проганяє павука, або піднімається на високий поверх. Поступово завдання ускладнюються.

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Теги: #страхи українців