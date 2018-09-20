Учені розробили спосіб подолання страхів за допомогою окулярів віртуальної реальності (відео)

Учені Вашингтонського університету після 20 років досліджень презентували систему, що допомагає людям долати фобії.

Американські науковці пропонують долати страхи за допомогою окулярів віртуальної реальності.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Учені Вашингтонського університету після 20 років досліджень презентували систему, що допомагає людям долати фобії. Те, чого людина до смерті боїться в житті по-справжньому, можна спробувати подолати в світі намальованому.

Пацієнт одягає окуляри і проганяє павука, або піднімається на високий поверх. Поступово завдання ускладнюються.