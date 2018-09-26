Україна націлилася на Місяць - найбільші підприємства обговорять проект космічної бази

Комітету спільних проектів у ракетно-космічній сфері належить організувати моніторинг ринків космічних послуг, обговорити спільні проекти Місячної бази і космічних апаратів.

Асоціація українських високотехнологічних підприємств і організацій «Космос» обговорить проект бази на Місяці. Про це йдеться в повідомленні на сайті найбільшого ракетно-космічного підприємства України, в який входять "Космос" та "Южне".

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Серед завдань Ради Асоціації на 2018 рік – формування комітетів та затвердження плану роботи дирекції, розгляд та ухвалення плану роботи на 2019 рік.

Комітет космічної політики і законодавства Асоціації планує розробити пропозиції для формування концептуальних засад космічної політики, розробити та організувати обговорення змін до Закону України «Про космічну діяльність», розробити зміни та забезпечити супроводження Закону України «Про супутникову навігацію» та відповідних підзаконних актів.

Комітету спільних проектів у ракетно-космічній сфері належить організувати моніторинг ринків космічних послуг, обговорити спільні проекти Місячної бази і космічних апаратів орбітального сервісу, розробити Програму партнерства учасників Асоціації.