У мережу потрапили перші фото смартфона LG із п'ятьма камерами

Гаджет буде оснащений трьома основними камерами і двома фронтальними.

LG планує представити свій флагманський телефон V40 ThinQ 3 жовтня, але його зовнішній вигляд вже розсекретили.

Блогер Еван Бласс опублікував знімок гаджета, на якому видно три основні і дві фронтальні камери, пише "Новое время" з посиланням на The Verge.

Подібно торішньому V30, який виглядав як більший G6, V40 ThinQ має сильну схожість з G7 ThinQ, випущеним на початку цього року. Як видно на зображенні, V40 ThinQ отримає дисплей з вирізом, який в значній мірі буде прихований рядком стану.

Повідомляється, що новий смартфон LG отримає процесор Snapdragon 845 з тактовою частотою 1.77 ГГц і 6 ГБ оперативної пам'яті. Також за чутками, новинка буде мати ще одну модифікацію з 8 ГБ оперативної пам'яті. Новинку повинні оснастити 6.4-дюймовим QHD + OLED-дисплеєм з вирізом і співвідношенням сторін 19.5: 9.

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Також гаджет отримає спеціальну кнопку Google Assistant на бічній грані і сканер відбитків пальців на задній панелі. Найбільшими відмінностями від G7, мабуть, є більший 6,3-дюймовий екран і система з трьома камерами на задній панелі.

Ця система отримає три сенсора. Перший на 12 Мп з f/1.5, другий на 16 Мп з f/1.9 і третій - 12 Мп з діафрагмою f/2.4. Фронтальна камера, в свою чергу, матиме подвійний модуль на 8 Мп і 5 Мп.

Додамо, що в базі даних тесту продуктивності Geekbench смартфон LG V40 ThinQ вже є. У тестах на продуктивність LG V40 набрав 2397 балів і 8054 бали в одноядерному і багатоядерному відповідно. Це досить стандартні результати для флагманського смартфона 2018 року.