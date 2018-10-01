Samsung готує до випуску новий смартфон в лінійці Galaxy A

Samsung, судячи з усього, відмовилася від лінійки P.

Китайський регулятор TENAA опублікував характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A6s c 6 ГБ оперативної пам'яті.

Під цим ім'ям світ побачить гаджет Samsung Galaxy P30, оскільки Samsung, судячи з усього, відмовилася від лінійки P, пише "Новое время" з посиланням на PhoneArena.

Смартфон Samsung Galaxy A6s отримає скляний корпус, а також подвійну основну камеру з підтримкою 2-кратного оптичного зуму. Також мобільному пристрою приписують 18: 9 екран Super AMOLED з роздільною здатністю 2160 на 1080 пікселів (FHD +).

Серед характеристик Samsung Galaxy A6s перераховані 6 ГБ оперативної пам'яті, 64 і 128 ГБ вбудованої пам'яті, а також неназваний процесор з тактовою частотою до 2,2 ГГц, який може виявитися Snapdragon 660 або 710. Це важливе оновлення в порівнянні з Snapdragon 450 всередині моделі A6 +.

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В основній здвоєній камері встановлені датчики зображення роздільною здатністю 12 і 2 Мп. Фронтальна камера отримала 5-мегапіксельний датчик зображення. Гаджет отримає роз'єми USB Type-C і 3,5 мм для навушників.

Дактилоскопічний датчик розташований на задній панелі, ємність акумулятора становить 3300 мАг. Габарити корпусу дорівнюють 156,14 х 76,4 х 8,39 мм. Смартфон з коробки буде працювати під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo.

Додамо, що анонс смартфона очікується 11 жовтня. На старті продажів новинка буде продаватися на території Китаю, Південної Кореї, а також низки інших азіатських країн.