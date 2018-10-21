Вчені повідомили про небезпечну знахідку у харчовій солі

Найбільше пластику виявилося в солі з Індонезії.

Дослідники з Національного університету Инчхона (Південна Корея) проаналізували склад 39 зразків харчової солі і виявили у 36 з них мікропластик.

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Про це повідомляє RG.ru.

"Сіль, яку вивчили фахівці, було вироблено в 16 країнах світу. Серед зразків також були присутні кам'яна (хлорид з галіту) і морська сіль. В останній знайшли найбільше сторонніх мікрочастинок - 1674 на кілограм", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найзабрудненішою виявилася азіатська сіль. Наприклад, у кілограмі продукту з Індонезії виявилося близько 13629 частинок мікропластика.

Раніше вчені зазначали, що масштаби забруднення води пластиком настільки великі, що до 2050 року в океані буде більше пластику, ніж риби. Тобто, цілком зрозуміла присутність мікрочастинок у солі. Між тим їх вплив на здоров'я людини наразі невідомий.

Згідно з даними ООН, щороку до моря потрапляє до 12,7 мільйона тонн синтетичних матеріалів, і приблизно сміттєвоз пластмаси скидається в океан щохвилини.