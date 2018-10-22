Особисті речі Стівена Хокінга виставлять на аукціон

Стартова ціна інвалідного крісла вченого — від $13 тис. до $19,5 тис.

Особисті речі померлого 14 березня фізика Стівена Хокінга, включаючи його інвалідне крісло, виставлять на аукціон.

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Всього аукціонний будинок Сhristie's виставить на торги 22 позиції, передає kommersant. Серед лотів - одна з п'яти копій докторської дисертації на тему «Властивості всесвітів, що розширюються» оцінюється в суму від $130 тис. до $195 тис. Стартова ціна інвалідного крісла вченого - від $13 тис. до $19,5 тис.

Стівен Хокінг був фахівцем у сфері космології та квантової гравітації, досліджував чорні діри. Він був автором теорії «випаровування» чорних дірок за рахунок радіації. Вивчав теорію виникнення світу в результаті Великого вибуху.

Як повідомляв УНІАН, відомий фізик-теоретик помер 14 березня цього року у віці 76 років.