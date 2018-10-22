Кожна клітина людського мозку діє як мікрокомп’ютер

Вчені вперше простежили за електричною активністю окремих клітин мозку людей.

Вчені виявили, що кожна клітина людського мозку здатна обробляти інформацію. Вивчаючи нейрони, взяті з мозкових тканин, дослідники змогли глибше дослідити діяльність окремих клітин, на яких тримається інтелектуальний розвиток нашого виду.

Як пише Newsweek, успіх людства напряму залежав від розміру мозку. Чим більшим він ставав, тим більш розумним ставали предки сучасних людей. Однак, дослідити, щоб саме відбувається в наших головах виявилося надзвичайно важко. Більшість з того, що сьогодні відомо про нейрони і їхні функції, вдалося з’ясувати завдяки дослідженням на лабораторних гризунах.

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«Перевірити гіпотезу про те, що нейрони людей відрізняються від нейронів інших видів дуже не просто, тому що дуже складно отримати живу тканину людського мозку», - пояснив вчений з Інституту дослідження мозку Массачусетського технологічного університету Марк Гарнетт.

На сьогодні вченим відомо, що нейрони в корі головного мозку людей більші, ніж у інших видів. Однак, не відомо, як розмір впливає на синаптичні зв’язки, через які окремі нейрони обробляють інформацію і конвертують її у вихідний сигнал.

Гарнетту і його команді вдалося надзвичайно детально простежити, як функціонують клітини саме з людського мозку. Їх надав Сідні Кеш з Массачусетського госпіталю, який працює з пацієнтами, які страждають від епілепсії. Деяким з них проводять операції, в процесі яких доводиться видаляти тканини з глибоко з мозку. Отримавши зразки таких видалених тканин, вчені в університеті розділили нейрони на тонкі шари і записували електричну активність кожного нейрона. Раніше науковці помічали, що людські клітини мають значно довші дендрити, ніж у пацюків. Після спостережень за електронною активністю людських нейронів вчені виявили, що вони обробляють інформацію не так, як ті, що у мозку гризунів. І це здебільшого було обумовлено різницею в розмірах. Адже сигналам доводиться долати довший шлях у людському мозку.

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Інша відмінність у іонних каналах. Це протеїн, який діє ніби пора, яка дозволяє електричним розрядам заходити і виходити з клітин. Дослідники помітили, що у людських нейронів таких пор значно менше, що потенційно підвищує опірність дендритів, покращуючи здатність обробляти інформацію.

«Людський мозок складається з близько 86 мільярдів нейронів. Нейрони таким чином становлять елементарні одиниці в обробці інформації. Відмінні можливості у обробці на рівні окремих клітин впливають на здатність опрацювання даних всього мозку людей», - пояснив співавтор дослідження Лоу Біулю-Лароше.