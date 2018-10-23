Pokemon Go для вірян: в мережі з'явився додаток, де потрібно шукати Христа та апостолів (відео)
Католицька організація Fundación Ramón Pané створила гру в доповненій реальності, яка за принципом роботи нагадує Pokémon Go. Тільки називається вона Follow JC Go, а шукати потрібно Христа та апостолів.
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У безкоштовному додатку Follow JC Go треба шукати не тільки Ісуса, але й інших видатних персонажів Біблії, пророків, святих і християн, щоб зібрати команду Євангелізації або «eTeam», повідомляє platfor.ma.
У грі можна виконувати індивідуальні або групові місії, спілкуватися з іншими геймерами-католиками та ходити на офлайн-зустрічі на релігійну тематику.
Варто відзначити, що першим зареєстрованим користувачем став папа Франциск. Завантажити гру на свій девайс можна безкоштовно в App Store і Google Play.