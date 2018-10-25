Серед руїн згорілого музею в Бразилії відшукали унікальний експонат

На скляний кейс, де зберігався експонат, впав металевий ящик, закривши його від вогню.

Серед згорілих уламків Національного музею Бразилії в Ріо-де-Жанейро вченим вдалося розшукати один з найцінніших експонатів колекції, знищеної пожежею на початку вересня, - череп Лузії, найдавніші викопні останки людини, коли-небудь знайдені в Америці.

Як розповіла заступник директора музею Крістіана Сережу, кістки вціліли завдяки щасливій випадковості. На скляний кейс, де зберігався експонат, впав металевий ящик, закривши його від вогню. Про це повідомляє Бі-бі-сі.

В результаті череп розпався на шматки (оскільки розплавився клей), але його цілком можна заново реконструювати із знайдених уламків.

"Відмінні новини. Це просто диво після трагедії", - цитує Сережу агентство Рейтер.

"У нас було таке відчуття, ніби ми заново знайшли члена сім'ї", - каже археолог Клаудіа Карвалью, яка керує роботами з пошуку уцілілих експонатів.

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200-річний Національний музей Бразилії, де зберігалося понад 20 мільйонів найцінніших експонатів, майже повністю вигорів 2 вересня. Точна причина пожежі досі не встановлена.

У вогні загинули тисячі артефактів, які розповідають про історію Бразилії та інших країн, в тому числі і предмети давньоєгипетської культури.

Вважалися загубленими і останки Лузії, вік яких перевищує 11 тисяч років. Частково збережений скелет молодої жінки, виявлений командою французьких і бразильських археологів в 1975 році, став найвідомішим і одним з найбільш цінних експонатів музею.