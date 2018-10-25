Стань частиною глобального

Де шукати нові ідеї для бізнесу та як їх впроваджувати знають 4 світові експерти з креативності, інновацій та лідерства

12 листопада 2018 у Києві відбудеться GLOBAL INSPIRING FORUM 2018: Inspiration, Idea, Innovation, Implementation – форум про інновації та лідерство, яке потрібне для їх впровадження.

4 бізнес-спікери, 4 різні країни світу, 8 годин контенту, заснованого на власному досвіді спікерів, якісний нетворкінг серед 700 учасників заходу – власників та топ-менеджерів великого та середнього бізнесу України та країн-сусідів.

Про спікерів і про що вони говоритимуть:

I-Inspiration: команда мляво ходить по офісу та без ентузіазму реагує на нові ідеї? У ваших людей очі запалюються не довше аніж на 6 хвилин? Як стати лідером, який надихає тисячі? Усі секрети надихаючого лідерства дізнайтеся у британського спікера Кевіна Гаскела, ex-СЕО BMW, Porche и Lamborgini, які при його керівництві досягли неймовірного росту прибутків. Кевін вважає, що секрет полягає у людях. Перевіримо?

I-Idea: вам здається, що все придумали до вас? Кожна нова ідея – на вагу золота, а кожна золота ідея народжується у муках? Світовий експерт із бізнес креативності Фредрік Харен (Сінгапур) точно здивує вас! Він відкриє секрети пошуку нових ідей для вас та вашого бізнесу. Автор бестселеру «Книга ідей» знає та, доречі і має, той острів скарбів, де заховані скарби ідей. Після його виступу ви отримуєте карту з їх геоданними.

I-Innovation: як процеси глобалізації та діджиталізації вже зараз змінюють контекст майбутнього? Що відбудеться із світом у найближчі 5 років? Як оперативно трансформувати свій бізнес, щоб залишити конкурентів позаду? Про це розповість шведський економіст, бізнес-спікер та автор 30 книг і режисер документального кіно Юхан Норберг.

I-Implementation: що змушує олімпійських чемпіонів тренуватися кожну секунду? Звідки береться нелюдське бажання до над результату? Чи можливо це імплементувати у бізнес? У минулому футболіст, а зараз голова інноваційного футбольного клубу, бізнес-спікер нового покоління Расмус Анкерсен 6 місяців подорожував та працював із світовими атлетами. Отримані знання він успішно застосовує в бізнесі та навчає цьому інших. Дізнайтеся, як виховати власну команду чемпіонів.

GLOBAL INSPIRING FORUM – ЦЕ ДЖЕРЕЛО ваших ПЕРЕКОНЛИВИХ результатІв!

ЧЕКАЄМО НА вас!

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОРУМ:https://goo.gl/uBPE6k

Організатор: компанія KA Group – premium business events.