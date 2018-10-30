Опубліковано рейтинг українських мобільних операторів з найшвидшим інтернетом

Компанія Ookla опублікувала рейтинг мобільних операторів України по швидкості інтернету, використовуючи дані додатка Speedtest.

Результати рейтингу визначили завдяки тестам в додатку Speedtest. За останні півроку українці в додатку Speedtest здійснили майже 3 млн тестів, вимірюючи швидкість 4G, та 3G, які нещодавно з'явився в Україні.

Експерти компанії Ookla, якій належить додаток Speedtest, проаналізували результати тестів і визначили середню швидкість мобільного інтернету українських операторів.

Так, середня швидкість мобільного інтернету в мережі "Київстар" виявилася найвищою – 18,42. При цьому швидкість завантаження, як уточнюється на сайті Ookla, у цього оператора була 20.14 Мбіт/c, а передача даних – 9,54 Мбіт/c.

На другому місці в рейтингу швидкості виявився мобільний оператор Lifecell (середня швидкість 16.47), а на третьому місці – Vodafone Україна (13,52).

Згідно з даними від Київстар, 4G-зв'язком від цього оператора зараз охоплено 3410 населених пунктів України, де мешкає близько 20 млн осіб.

У Lifecell повідомляють, що їх інтернет четвертого покоління доступний в 2250 населених пунктах, а Vodafone Україна не уточнює кількість населених пунктів.

В цілому, завдяки запуску в Україні 4G – середня швидкість мобільного інтернету по країні в цілому зросла більш ніж у два рази – з 8.3 Мбіт/c у вересні 2017 року до 18.8 Мбіт/c у вересні цього року.

Це дозволило Україні значно піднятися в міжнародному рейтинг швидкості інтернету - Speedtest Global Index – зі 111 на 75 місце.