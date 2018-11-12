У Єгипті археологи вперше в історії знайшли мумії жуків

Жуки- скарабеї знаходилися у двох кам'яних коробах, схожих на крихітні саркофаги.

Археологи виявили в Єгипті десятки муміфікованих кішок, кобр і алігаторів, а також вперше в історії знайшли мумії жуків-скарабеїв.

Знахідка, вік якої може досягати 6 тисяч років, зберігається в некрополі Саккара під Каїром, повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на The Guardian.

«Близько 200 муміфікованих жуків - унікальне поховання», - заявив генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей Єгипту Мустафа Вазирі.

Читайте такожУчені в Єгипті відкрили "проклятий" саркофаг (фото)

Скарабеї знаходилися в двох кам'яних коробах, схожих на крихітні саркофаги. В одному з них жуки були викладені в кілька шарів. В іншому містилися два великі скарабеї, загорнуті в тканину. Ці комахи шанувалися давніми єгиптянами як символ щастя, удачі і благополуччя.

Разом з тваринами і комахами в гробниці знайдено позолочені статуї кішок і бронзову статую давньоєгипетської богині кішок Бастет. В ході пошуків з-під землі витягнуто понад тисячу амулетів, зазначає Радіо Свобода.