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Instagram почне видаляти лайки і коментарі

09:58, 20 листопада 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляє прес-служба Instagram, останнім часом було зафіксовано активне використання акаунтами сторонніх додатків для штучного збільшення аудиторії.

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"Кожен день люди приходять до Instagram, щоб отримати реальний досвід, включаючи справжня взаємодія. Ми несемо відповідальність за те, щоб цей досвід не був порушений недостовірної діяльністю. Починаючи з сьогоднішнього дня, ми почнемо видалення недостовірних лайків, підписок і коментарів від акаунтів, які використовують сторонні додатки для підвищення їх популярності", - йдеться в повідомленні.

Для цього були створені засоби машинного навчання, які допомагають виявити облікові записи, що використовують ці сервіси і видаляти недостовірні дії. Повідомляється, що акаунти, які будуть ідентифіковані як ті, що використовують сторонні додатки, будуть отримувати повідомлення про видалення недостовірних лайків та коментарів. Також їм буде запропоновано змінити пароль.

Як повідомляв УНІАН, Instagram почав використовувати штучний інтелект проти кібербуллінга.

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Теги: #Інстаграм