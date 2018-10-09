Інстаграм почав використовувати штучний інтелект проти кібербулінгу

У заяві компанії також звертають увагу на те, що багато користувачів не сповіщають модераторів сервісу про цькування.

Сервіс для обміну фотографіями і відеозаписами Instagram представив низку нових заходів, які дозволять ефективніше боротися з розміщенням образливих знімків і коментарів.

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Зокрема, для виявлення образливого і агресивного контенту будуть використовуватися технології на базі штучного інтелекту, передає kommersant. Після того, як нейромережа розпізнає фотографії і текст, на яких присутні ознаки інтернет-цькування, модератори сервісу отримають відповідне повідомлення і зможуть видалити такий контент.

У заяві компанії також звертають увагу на те, що багато користувачів не сповіщають модераторів сервісу про цькування.

З сьогоднішнього дня в Instagram також доступна нова функція у фільтрі, який відсіює образливі коментарі - тепер його можна вмикати під час онлайн-трансляцій.