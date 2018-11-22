Вчені пояснили, чому сонячні бурі стають все небезпечнішими для людства

Потужний спалах на Сонці може вивести з ладу багато важливих для сучасного населення Землі систем - від супутників до енергомереж.

Потужний сонячний шторм може вивести з ладу системи зв'язку на Землі і заподіяти величезний економічний збиток, попереджають вчені.

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У 1972 році більше шістдесяти підводних мін, встановлених американськими військовими, містичним чином самі по собі здетонували біля узбережжя В'єтнаму. Багато років ця подія залишалася загадкою для військових і вчених, передає Бі-бі-сі. Найбільш вірогідне пояснення вдалося знайти тільки зараз. Вибух мін, швидше за все, викликав потужний спалах на Сонці: метеорологи в той день за кілька годин до детонації мін зафіксували такий спалах.

В наш час аналогічна сонячна буря, швидше за все, призведе до більш тяжких наслідків: потужний спалах на Сонці може вивести з ладу багато важливих для сучасного населення Землі систем - від супутників до енергомереж.

Є кілька причин, чому ми так залежимо від подій, які відбуваються на величезній відстані від Землі.

Сонце - це зірка, тобто "кипляча" маса електрифікованого газу (здебільшого водню). Всередині цієї складної системи магнітного поля відбувається перенесення енергії.

Спалах на Сонці - це і є вибуховий процес виділення енергії в атмосфері Сонця. І якщо спалахи можуть викликати збої в роботі радіозв'язку на Землі, сонячні бурі являють куди більш серйозну небезпеку.

Під час кожної сонячної бурі відбувається викид енергії, потужність якої в 100 тис. разів перевищує потужності світового ядерного арсеналу. Різниця в тому, що ця енергія "розкидана" на величезному просторі в космосі, а не сфокусована в одному місці.

Сонце можна порівняти з феєрверком, що обертається навколо своєї осі, спалахи від якого летять на всі боки.

Якщо один з таких спалахів буде спрямований в бік нашої планети, магнітне поле, що оточує цей спалах, може злитися з магнітним полем Землі. Коли сонячна буря буде вщухати, магнітне поле Землі ще деякий час буде залишатися деформованим, з довгим "шлейфом", що простирається по напрямку до Сонця.

По мірі відновлення магнітного поля рух заряджених частинок сонячного світла до Землі прискориться. Коли заряджені частинки зіткнуться з верхнім шаром атмосфери, відбудеться збудження атомів і молекул газів, що входять до складу атмосфери. Випромінювання збуджених атомів у видимому діапазоні - це і є явище, відоме як полярне (північне і південне) сяйво.

Проте деформація магнітного поля Землі може мати й інші, більш серйозні наслідки.

Саме цей процес призвів до вибуху мін на узбережжі В'єтнаму в 1972 році. Американські міни були забезпечені магнітними підривниками, які повинні були зреагувати на зміну магнітного поля при наближенні підводного човна. Однак творці мін не врахували, що підводні міни можуть здетонувати, зреагувавши на різку зміну магнітного поля Землі.

Вчені намагаються зрозуміти, що саме призводить до виникнення таких потужних спалахів на Сонці і як можна прогнозувати ці явища.

Спостереження за магнітним полем Землі почалися в середині XIX століття. Згідно з отриманими даними, екстремальні погодні умови в космосі спостерігаються кожні 100 років, а менш масштабні погодні катаклізми можуть відбуватися частіше. В 1859 році була зафіксована найпотужніша за всю історію спостережень геомагнітна буря, яку називають "Подією Керрінгтона". З 28 серпня по 2 вересня 1859 року на Сонці спостерігалися численні плями і спалахи. Північні сяйва відбувалися по всьому світу, навіть над Карибами. Буря призвела до відмови телеграфних систем по всій Європі і в Північній Америці.

Якщо така буря повториться, наслідки будуть куди більш масштабними і чутливими для людства, ніж в середині XIX століття.

З кожним роком людство стає все більш залежним від технологій. В наші дні космічні супутники - ключова ланка глобальної системи зв'язку і навігації, літаки з'єднують континенти, а вся Земля оповита електричними мережами.

Всі ці системи дуже вразливі, якщо відбуваються сонячні бурі. Від спалахів на Сонці може постраждати електронне обладнання літаків та космічних кораблів, енергетичні системи на Землі теж можуть бути виведені з ладу.

За останній час від сонячної активності постраждало чимало супутників і електромереж - достатньо для того, щоб переконатися в необхідності своєчасного прогнозування того, що відбувається на Сонці.

Над вирішенням цього завдання працюють метеорологи і астрономи всього світу.

Зараз метеорологи можуть точно спрогнозувати сонячну бурю за шість годин до її початку. Для Британії, наприклад, таке прогнозування може скоротити можливі збитки з 16 млрд фунтів ($20,6 млрд) до 3 млрд фунтів ($3,86 млрд).

Екстремальні погодні умови в космосі - в числі основних ризиків для Британії, поряд з такими традиційними ризиками, як пандемія грипу та повінь.

Британський уряд проводить переговори з енергетичними компаніями, авіакомпаніями, операторами космічних систем з приводу плану дій на випадок виникнення сонячних бур. Ці плани повинні допомогти країні мінімізувати втрати від них і інших екстремальних подій в космосі.

Важливо, наприклад, передбачити, щоб у разі порушення роботи енергетичних систем залишалося достатньо енергії для забезпечення роботи холодильників з запасами продуктів і медикаментів.

Якщо зв'язок з частиною супутників буде втрачено, система супутникової навігації і супутникове телебачення можуть перестати працювати.

Точне прогнозування можливих спалахів і магнітних бур на Сонці допомогло б вжити більш ефективних заходів для захисту обладнання, чутливого до зміни магнітного поля.

Маршрут деяких авіарейсів проходить через Північний полюс. Цим шляхом, наприклад, досить часто літають літаки з Європи в Північну Америку. Під час спалахів на Сонці диспетчери зазвичай змінюють траєкторію польоту лайнера так, щоб він не летів через полюс.

Це робиться для того, щоб уникнути впливу високого радіаційного випромінювання і можливих перебоїв у радіозв'язку.

Сьогодні ми знаємо про "погоду" в космосі набагато більше, ніж було відомо в 1972 році, але з розвитком технологій потрібно забезпечити гарантії того, що техніка витримає найгірші умови, у які нас може поставити Сонце.