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Instagram запустив функцію для слабозорих людей

13:57, 30 листопада 2018
Наука та IT
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє портал Knews.

Як повідомляється в блозі соцмережі, до фотографій буде додаватися так званий автоматичний альтернативний текст.

Технологія дозволяє спеціальними програмами розпізнавати такі тексти та з їх допомогою вголос описувати відображаються на екрані фотографії та інші зображення. З допомогою цієї функції користувач зможе буквально "почути перелік речей, які можуть бути відображені на фото".

Раніше повідомлялося, що новим гендиректором Instagram став Адам Моссері.

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Теги: #Інстаграм#альбоми Instagram