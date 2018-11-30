Instagram запустив функцію для слабозорих людей

Тепер до фотографій в соцмережі буде додаватися "автоматичний альтернативний текст".

Соціальна мережа Instagram представила нові функції, які спростять слабозрячим перегляд фотографій.

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Про це повідомляє портал Knews.

Як повідомляється в блозі соцмережі, до фотографій буде додаватися так званий автоматичний альтернативний текст.

Технологія дозволяє спеціальними програмами розпізнавати такі тексти та з їх допомогою вголос описувати відображаються на екрані фотографії та інші зображення. З допомогою цієї функції користувач зможе буквально "почути перелік речей, які можуть бути відображені на фото".

Раніше повідомлялося, що новим гендиректором Instagram став Адам Моссері.