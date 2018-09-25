Творці Instagram пішли з компанії
08:44, 25 вересня 2018Наука та IT
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Про причини свого звільнення вони не повідомили. Систром і Крігер заявили, що мають намір взяти паузу для відпочинку, перш ніж приступити до нових проектів.
Instagram був заснований у 2010 році / фото techbeasts.com
Засновники Instagram Кевін Систром і Майк Крігер оголосили про відхід з компанії.
Заяву оприлюднено в Instagram. «Ми з Майком вдячні за останні вісім років в Instagram і шість років в Facebook. Наша команда виросла з 13 чоловік до тисячі з офісами по всьому світу, створюючи продукти, улюблені співтовариством більше одного мільярда людей. Тепер ми готові до нового розділу», — йдеться в заяві керівників.
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Про причини свого звільнення вони не повідомили. Систром і Крігер заявили, що мають намір взяти паузу для відпочинку, перш ніж приступити до нових проектів.
Як відомо, підприємці заснували Instagram в 2010 році, а в 2012 році популярний сервіс купив за мільярд доларів Facebook.
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