Печерні люди могли відрізати собі пальці через релігійні ритуали

Дослідники звернули увагу, що в печерних відбитках рук стародавніх людей далеко не всі пальці на місці.

Люди, які жили в Кам’яну добу, могли умисне відрізати собі пальці під час певних релігійних ритуалів. При цьому, в церемоніях вони могли вживати психотропні речовини, які розширюють свідомість.

Таку теорію висунули вчені, щоб пояснити велику кількість печерних малюнків, на яких руки зображуються з не всіма пальцями. Хоч багато дослідників не погоджуються з такою теорією, вона все ж може виявитися справжнім поясненням феномену, пише Newsweek.

Читайте такожВ печері Південної Африки вчені виявили таємничий стародавній знак (фото)

Руки з відрізаними пальцями вже давно стали визнаною «загадковою рисою печерних малюнків». Але мало хто з вчених намагався дослідити і пояснити її. В своєму новому дослідженні професор археології канадського Університету Саймона Фразера Марк Коллард оцінив сотні таких доісторичних малюнків, які були зроблені жителями Західної Європи в еру Пізнього палеоліту десятки тисяч років тому. В одному місці у Франції було знайдено 231 малюнок рук. З них у 114 бракувало щонайменше фаланги одного з пальців. Зображення рук, схоже, належали різним групам тогочасного суспільства включно з жінками, чоловіками і дітьми.

Вчені раніше висували низку різних причин, чому у такої великої кількості зображень рук бракує пальців. Дехто допускає, що це свідчення використання мови жестів чи систем лічби. Інші ж допускають, що обрізані пальці – це наслідок частих випадків обмороження. Ще одна гіпотеза говорить, що, вірогідно, люди умисне загинали пальці для різноманіття. Коллард і його команда запропонували нове пояснення: а що як пальці умисне відрізали в ході культурологічного чи релігійного ритуалу.

Читайте такожНеандертальці ходили пряміше, ніж сучасні люди, і дихали інакше

Дослідники виявили практику ритуальної ампутації у 121 культурі по всьому світі і проаналізували причини для цього. Команда вчених відкинула сценарій посмертного відрізання пальців, тому що для цього мертве тіло потрібно було б занести в печеру. А в ті часи це було б не просто. Крім того, були відкинуті сценарії, за яких ампутація проводилася в ході ритуалів для покарання, вшанування і укладання шлюбу. Адже зібрані дані про печерні малюнки не вписуються в такі версії. Приміром, серед сучасних суспільств відрізання пальців під час весілля стосується строго лише жінок.

На думку вчених, найбільш вірогідно люди кам’яної доби добровільно відрізали собі пальці під час релігійних церемоній, пов’язаних із жертвоприношенням чи вшануванням. Обидві причини спостерігаються у різних культурах і ніяк не прив’язуються до статі чи віку.