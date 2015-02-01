США запустили супутник, який буде визначати вологість ґрунту з космосу

Старт ракети-носія "Дельта-2", яка вивела апарат на орбіту, відбувся в 6 годин 23 хвилини за місцевим часом з бази ВПС Ванденберг у Каліфорнії, передає ТАСС.

Як повідомило НАСА, супутник успішно вийшов на задану орбіту, розкрив сонячні батареї і розгорнув їх у бік Сонця. За словами фахівців, зв'язок з апаратом встановлений, "первинні телеметричні дані показали, що з ним все нормально".

Це перший запуск наукового супутника НАСА в нинішньому році. Він був запланований ще на 29 січня, але двічі переносився на добу. Спочатку його довелося відкласти через занадто сильний вітер у верхніх шарах атмосфери, а потім - через невеликі технічні проблеми з ракетою-носієм.

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Американські вчені розраховують, що дані, які зможе передавати на Землю новий супутник, будуть мати важливе значення для сільського господарства та метеорології. За словами керівника цього проекту в науковому управлінні НАСА Крістін Бонніксен, "така інформація допоможе в укладанні прогнозів погоди і передбаченні різних стихійних лих, включаючи посухи та повені".

Крім того, сказала експерт, "виміри вологості грунту дозволять розширити наше уявлення про формування клімату", в тому числі, про процес кругообігу води та його зв'язок з енергетичним та тепловим обміном на Землі.

Як розповів співробітник Лабораторії реактивного руху в Пассадині Кент Келлог, з допомогою своїх приладів супутник буде "заглядати" з космосу вглиб ґрунту на 5 см і вимірювати рівень його вологості.