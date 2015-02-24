Тисячолітню статую Будди просвітили рентгеном і знайшли всередині мумію (фото)

Співробітники історичного музею Дренте (Асен) налагодили співпрацю з головною лікарнею міста Амерсфорт, лікарі якої помістили статую в комп'ютерний томограф. Всередині об'єкта були знайдені муміфіковані останки. На думку буддолога Еріка Брейна (Erik Bruijn), вони належать майстрові Люцюаню, відомого представника школи чань-буддизму, пише Lenta.ru.

Амерсфортський гастроентеролог, обстежив черевну і грудну порожнину трупа, з'ясував, що замість внутрішніх органів у ченця - сміття, труха і клаптики паперу з китайськими ієрогліфами. Таким чином, внутрішні органи під час муміфікації видалили. Тим не менш, багато буддистів переконані, що гуру, подібні Люцюаню, не померли, а просто перейшли у вищу стан медитації.

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Китайські тексти будуть розшифровані і включені в монографію про Люцюана, яку зараз університет готує до видання. Статуя ж з мумією вирушила в Будапешт, де до травня 2015 року буде виставлена в Музеї природної історії Угорщини.

В січні 2015 року монгольські ЗМІ також повідомили про виявлення мумії буддійського ченця, що сидить в позі лотоса. Мумії близько двохсот років, однак монгольські дослідники вважають, що вона належить Пандіто Хамбо-лами XII Даші Доржо Ітігелову, який помер в 1927 році.