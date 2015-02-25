У Португалії винайшли безпілотник, керований силою думки

Безпілотний літальний апарат (БПЛА), керований силою думки, продемонструвала португальська компанія з Лісабона. Про це повідомила корпорація BBC, передає ТАСС.

БПЛА набули останнім часом надзвичайну популярність. Будучи спочатку доступними тільки силовим структурам, вони швидко перекочували на "озброєння" комунальних та рятувальних служб, будівельних фірм, кіно - та телекомпаній, ЗМІ. Досить швидко захоплення безпілотниками поглинуло і звичайних людей, внаслідок чого почали з'являтися бюджетні версії таких літальних апаратів, а управління ними стало можливим, наприклад, за допомогою смартфона або планшета.

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Проте португальська компанія-розробник "Текевер" вирішила піти далі і створила "Брейнфлайт" (Brainflight - Політ мозку) - БПЛА, керований силою думки. А якщо бути точнішими, за допомогою використання принципу електроенцефалографії. Полягає він у тому, що на голову людини надівається шолом, до якого кріпляться десятки сенсорів, які зчитують електронні сигнали з кори головного мозку. Отримані дані перетворюються на радіосигнал, який надходить у приймач, що знаходиться безпосередньо на літальному апараті.