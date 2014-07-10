У Лондоні розробили пристрій, що дозволяє управляти Google Glass силою думки

Для реалізації цієї можливості, власнику Google Glass потрібно встановити додаток MindRDR і придбати датчик електричних імпульсів головного мозку Neurosky MindWave Mobile. Датчик Neurosky MindWave Mobile нагадує гарнітуру і кріпиться до голови за допомогою власного обода. Його потрібно надіти разом з Google Glass.

Про це пише ТСН.

У свою чергу, додаток MindRDR служить свого роду драйвером MindWave для Google Glass. Після підключення користувач зможе управляти камерою очок і ділитися створені з її допомогою знімками з друзями в Facebook і Twitter, використовуючи розумову концентрацію. MindRDR з'єднує по Bluetooth окуляри Google Glass з MindWave, пристроєм моніторингу мозкової активності, дозволяючи користувачеві робити фотографії і відправляти їх в Twitter і Facebook. Ніякої фізичної взаємодії не потрібно.

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За заявою гендиректора This Place Дюсана Хемліна (Dusan Hamlin), наразі додаток MindRDR вже працює з чотирма різними сенсорами активності мозку. Однак по мірі розвитку телекінетики в майбутньому компанія планує підтримувати всі 18 різних метрик, які вже вдається зняти з мозкової активності.

Сенсори NeuroSky знаходяться у відкритому продажу, і один такий пристрій обійдеться в 129 долларов. Як повідомляється на сайті компанії, акумулятора сенсора вистачає на 8 годин, у той час як заявлений час роботи Google Glass становить одну добу.