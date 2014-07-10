У Лондоні розробили пристрій, що дозволяє управляти Google Glass силою думки
Лондонський розробник інтерфейсів This Place створив додаток, що використовує можливості сенсора мозкової активності для управління окулярами Google Glass.
Для реалізації цієї можливості, власнику Google Glass потрібно встановити додаток MindRDR і придбати датчик електричних імпульсів головного мозку Neurosky MindWave Mobile. Датчик Neurosky MindWave Mobile нагадує гарнітуру і кріпиться до голови за допомогою власного обода. Його потрібно надіти разом з Google Glass.
Про це пише ТСН.
У свою чергу, додаток MindRDR служить свого роду драйвером MindWave для Google Glass. Після підключення користувач зможе управляти камерою очок і ділитися створені з її допомогою знімками з друзями в Facebook і Twitter, використовуючи розумову концентрацію. MindRDR з'єднує по Bluetooth окуляри Google Glass з MindWave, пристроєм моніторингу мозкової активності, дозволяючи користувачеві робити фотографії і відправляти їх в Twitter і Facebook. Ніякої фізичної взаємодії не потрібно.
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За заявою гендиректора This Place Дюсана Хемліна (Dusan Hamlin), наразі додаток MindRDR вже працює з чотирма різними сенсорами активності мозку. Однак по мірі розвитку телекінетики в майбутньому компанія планує підтримувати всі 18 різних метрик, які вже вдається зняти з мозкової активності.
Сенсори NeuroSky знаходяться у відкритому продажу, і один такий пристрій обійдеться в 129 долларов. Як повідомляється на сайті компанії, акумулятора сенсора вистачає на 8 годин, у той час як заявлений час роботи Google Glass становить одну добу.