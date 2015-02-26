Австралійські вчені надрукували реактивний двигун на 3D-принтері

Австралійські вчені та техніки першими в світі надрукували на 3D-принтері діючий реактивний двигун. Про це повідомляється в прес-релізі Університету Монаша, передає Lenta.ru.

Університет і його дочірня компанія Amaero уклали контракт з французьким авіакосмічним гігантом Safran, і той надав їм допоміжну силову установку (газотурбінний двигун), який використовується на приватних реактивних літаках - насамперед на Dassault Falcon 20.

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Конструкцію двигуна було розроблено ще в 1960-х роках, і тому для нього відсутні креслення в електронному вигляді. З цієї причини дослідники з Центру адитивної технології при університеті витратили кілька місяців на вивчення внутрішнього пристрою двигуна і сканування деталей. Потім вони надрукували 14 основних компонентів - з титану, алюмінію та нікелевого сплаву. Весь проект зайняв рік, при цьому для друку двигуна знадобилося всього лише 30 днів.

Вчені виготовили два примірники реактивного двигуна. Один з них виставлено на австралійському Міжнародному авіашоу, яке зараз проходить в мельбурнському аеропорті Авалон, а інший - в Тулузі, в штаб-квартирі Microturbo, «доньки» Safran. Згодом дослідники планують випробувати окремі компоненти двигуна в реальних льотних умовах.