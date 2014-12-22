Астронавти МКС надрукували гайковий ключ за допомогою 3D-принтера

Астронавти на Міжнародній космічній станції (МКС) на 3D-принтері надрукували гайковий ключ. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News.

Цей інструмент - перший, який астронавтам вдалося створити за допомогою 3D-принтера на борту МКС. Раніше, 25 листопада 2014 року, на космічній станції була надрукована лицьова панель екструдера друкуючої головки принтера. Пластина з білої пластмаси розміром 7,6 на 3,8 сантиметра стала першою деталлю, створеної за межами Землі.

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Схему торцевого ключа на МКС відправили по електронній пошті з Землі на прохання астронавта Баррі Уілмора. Як повідомляють космічні мандрівники, раніше їм доводилося чекати до місяця перед тим, як вони могли отримати потрібні їм інструменти.

3D-принтер на МКС потрапив у вересні 2014 року, 17 листопада було завершено його встановлення, а з 25 листопада розпочався пробний друк. Друкарська машина від НАСА створена на контрактній основі стартапом Made In Space, започаткованим у 2010-му.