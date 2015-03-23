Американські медики розробили технологію по зміні кольору очей

Лише 17% населення планети є власниками блакитних очей. Однак тепер завдяки новій лазерної технології володарі карих очей зможуть перетворити їх колір небесно-блакитний, передає "Новое время". Доктор Грегг Хомер з компанії Stroma Medical розповів, що нова процедура, тривалість якої не перевищує 30 секунд, полягає у видаленні меланіну з поверхневого шару райдужної оболонки за допомогою лазера.

Сама технологія заснована на видаленні тонкого шару коричневого пігменту, під яким ховається блакить, завдяки чому вже протягом кількох наступних тижнів після операції карі очі набувають блакитного кольору.

Доктор Грегг Хомер, який працював над удосконаленням розробленої лазерної технології, акцентує увагу на тому, що процес зміни кольору очей є незворотнім. Попередні дослідження показали ефективність і безпеку процедури, однак послуга по зміні кольору очей зможе стати масовою лише після того, як завершаться клінічні випробування.