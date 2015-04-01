Amazon розробив "кнопку" для замовлення додому води й прального порошку

Намагаючись залучити нових покупців товарів для дому, інтернет-магазин Amazon розробив пристрій, що дозволяє одним натисканням кнопки замовляти доставку додому товарів регулярного попиту, наприклад, прального порошку або лез для бритви, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Пристрій під назвою Dash Button може прикріплятися до будь-яких домашніх агрегатів на зразок холодильника або пральної машини; натискання цієї кнопки автоматично посилає сигнал в магазин для замовлення того чи іншого товару.

"Кнопка" буде доступна лише для користувачів преміальної підписки магазину Amazon Prime.

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Технічний гігант нещодавно здійснив низку заходів щодо прискорення процесу замовлення і доставки товарів.

Послуга Prime Now, яка гарантує доставку протягом години низки повсякденних товарів, доступна поки тільки в чотирьох американських містах. Компанія також тестує систему доставки товарів за допомогою літаючих роботів - дронів.

У понеділок компанія відкрила послугу Amazon Home Services, яка дозволяє клієнтам замовляти візит додому майстра з ремонту домашньої техніки або комп'ютерів.