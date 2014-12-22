Сьогоднішня ніч буде найдовшою в історії Землі

Науковець Колін Шульц вказує, сьогодні буде найдовша ніч в історії Землі, передає Еспресо.TV з посиланням на Vox.com.

Чому ця ніч буде найдовшою? Причиною є сповільнення обертання Землі. Щороку, на думку вчених, довжина доби збільшується приблизно на 15 до 25 мільйонних часток секунди.

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Для людини ця величина дуже мала (це означає, що у вашому житті довжина дня буде розширюватися приблизно на дві мілісекунди), але вона змушує офіційних хронометристів фіксувати часовий стрибок кожні кілька років.

Основною причиною сповільнення обертання Землі є Місяць. Гравітація Місяця притягує океанську воду до нього і від нього, внаслідок чого бувають припливи і відпливи. В результаті на Землі відбувається так званий процес тертя, що і сповільнює її обертання.