Хокінг прогнозує вимирання людства в найближчі 1000 років

Такий прогноз озвучив фізик-теоретик Стівен Хокінг, повідомляє "Моя планета". "Ми повинні продовжувати освоєння космосу заради майбутнього людства, - сказав Стівен Хокінг. - Я не думаю, що ми проживемо наступні 1000 років, якщо не вийдемо за межі нашої тендітної планети". Раніше вчений заявляв, що люди повинні колонізувати інші планети - це послужить "страхуванням життя" нашого виду і, можливо, виявиться, єдиним способом гарантувати майбутнє жителям Землі.

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На лекції фізика-теоретика в Сіднеї також піднімалися питання недостатнього фінансування фундаментальних, так званих чистих наук, які в кінцевому підсумку служать для поліпшення життя всього людства.