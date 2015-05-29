Роскосмос озвучив причину останньої аварії "Протона"

За словами глави Роскосмосу Ігоря Комарова, відмова має не виробничий, а конструктивний характер, повідомляє Бі-бі-сі. У відомстві зазначили, що виправлення конструкторських помилок не потребує великих витрат, а винні в аварії будуть покарані.

Читайте такожНазвана причина аварії «Протона» - системна деградація російської космічної галузі

Ракета-носій "Протон-М" з мексиканським супутником на борту стартувала з "Байконура" рано вранці 16 травня. На висоті 161 км сталася аварія, в результаті якої практично повністю згоріли в атмосфері третій щабель, розгінний блок і космічний апарат.

Відразу після аварії джерела інформагентств у космічній галузі заявили, що її причиною швидше за все, стала відмова рульових двигунів третього ступеня, проте до теперішнього часу підтвердження цієї інформації не було.