Роскосмос озвучив причину останньої аварії "Протона"

20:32, 29 травня 2015
Наука та IT
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Причиною аварії ракети-носія "Протон-М", яка впала 16 травня незабаром після запуску з космодрому "Байконур", стала відмова рульового двигуна третього ступеня через високе вібронавантаження.

Фото Роскосмос

За словами глави Роскосмосу Ігоря Комарова, відмова має не виробничий, а конструктивний характер, повідомляє Бі-бі-сі. У відомстві зазначили, що виправлення конструкторських помилок не потребує великих витрат, а винні в аварії будуть покарані.

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Ракета-носій "Протон-М" з мексиканським супутником на борту стартувала з "Байконура" рано вранці 16 травня. На висоті 161 км сталася аварія, в результаті якої практично повністю згоріли в атмосфері третій щабель, розгінний блок і космічний апарат.

Відразу після аварії джерела інформагентств у космічній галузі заявили, що її причиною швидше за все, стала відмова рульових двигунів третього ступеня, проте до теперішнього часу підтвердження цієї інформації не було.

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