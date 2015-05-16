Уламки російського "Протона" і супутника згоріли в атмосфері
Третій ступінь ракети "Протон-М", під час запуску якої сьогодні вранці сталася аварія, розгінний блок і мексиканський супутник зв'язку "Мек-Сат-1" практично повністю згоріли в атмосфері.
На даний момент факту падіння незгорілих елементів ракети-носія не зафіксовано, йдеться в повідомленні Федерального космічного агентства Росії, передає радіо "Свобода".
Читайте такожНазвана причина аварії «Протона» - системна деградація російської космічної галузіЗа даними відомства, аварійна ситуація під час запуску ракети-носія з мексиканським супутником зв'язку сталася на висоті 161 км.
Відзначається, що супутник і його запуск були застраховані замовником, відповідальність перед третіми особами застрахована російською стороною.
Міжвідомча аварійна комісія розгляне причини нештатної ситуації і ухвалить відповідні рішення, йдеться в повідомленні Роскомосу.
Раніше повідомлялося, що третій ступінь ракети носія міг впасти в Забайкальському краї.
Це не перша аварія "Протона-М" за останні роки. У травні 2014 ракета-носій не змогла вивести на орбіту космічний апарат "Експрес-АМ4Р". Попередня аварія ракети сталася в липні 2013 року.