Уламки російського "Протона" і супутника згоріли в атмосфері

На даний момент факту падіння незгорілих елементів ракети-носія не зафіксовано, йдеться в повідомленні Федерального космічного агентства Росії, передає радіо "Свобода".

Читайте такожНазвана причина аварії «Протона» - системна деградація російської космічної галузіЗа даними відомства, аварійна ситуація під час запуску ракети-носія з мексиканським супутником зв'язку сталася на висоті 161 км.

Відзначається, що супутник і його запуск були застраховані замовником, відповідальність перед третіми особами застрахована російською стороною.

Міжвідомча аварійна комісія розгляне причини нештатної ситуації і ухвалить відповідні рішення, йдеться в повідомленні Роскомосу.

Раніше повідомлялося, що третій ступінь ракети носія міг впасти в Забайкальському краї.

Це не перша аварія "Протона-М" за останні роки. У травні 2014 ракета-носій не змогла вивести на орбіту космічний апарат "Експрес-АМ4Р". Попередня аварія ракети сталася в липні 2013 року.