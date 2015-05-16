Російський «Протон» не зміг вивести на орбіту мексиканський супутник

Мексиканський телекомунікаційний супутник MexSat-1, який повинен був бути виведений на орбіту російською ракетою-носієм «Протон-М», найімовірніше втрачений.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в космічній галузі.

Під час виведення апарату на орбіту сталася нештатна ситуація в роботі двигуна третього ступеня. Інтернет-трансляція була перервана. Телеметрія з ракети-носія «Протон-М» припинилася за хвилину до відділення супутника, повідомило джерело агентству.

За словами джерела, всі запуски ракет-носіїв типу "Протон-М" будуть припинені до з'ясування причин аварії "Протона", що виводив на орбіту мексиканський супутник Mexsat-1.

"Даний пуск можна вважати аварійним. Мексиканський космічний апарат втрачений. Запуски ракет типу "Протон" у зв'язку з цим будуть припинені до з'ясування причин події", — сказав співрозмовник агентства.

Апарат MexSat-1 був запущений з космодрому Байконур за допомогою ракети-носія «Протон-М» з розгінним блоком «Бриз-М». Він був розрахований на 15-річну роботу на геостаціонарній орбіті для забезпечення функціонування наземних терміналів з мобільним зв'язком 3,5 G. Зараз на орбіті вже знаходиться три супутники системи MexSat, а наступний буде виведений з допомогою американської ракети-носія.

Пуск MaxSat-1 планували провести ще 29 квітня, проте пуск був перенесений на прохання виробника, компанії Boeing, яка проводила доналаштування обладнання.

Нагадаємо, двигуни вантажного корабля "Прогрес М-26М" в ніч з п'ятниці на суботу не включилися для проведення корекції висоти орбіти Міжнародної космічної станції (МКС), хоча команда на включення була видана підмосковним ЦУПом.