Російський «Протон» не зміг вивести на орбіту мексиканський супутник

09:50, 16 травня 2015
Наука та IT
5051 0

У зв'язку з втратою мексиканського космічного апарату запуски ракет типу "Протон" будуть припинені до з'ясування причин події

Фото wikipedia.org

Мексиканський телекомунікаційний супутник MexSat-1, який повинен був бути виведений на орбіту російською ракетою-носієм «Протон-М», найімовірніше втрачений.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в космічній галузі.

Під час виведення апарату на орбіту сталася нештатна ситуація в роботі двигуна третього ступеня. Інтернет-трансляція була перервана. Телеметрія з ракети-носія «Протон-М» припинилася за хвилину до відділення супутника, повідомило джерело агентству.

За словами джерела, всі запуски ракет-носіїв типу "Протон-М" будуть припинені до з'ясування причин аварії "Протона", що виводив на орбіту мексиканський супутник Mexsat-1.

"Даний пуск можна вважати аварійним. Мексиканський космічний апарат втрачений. Запуски ракет типу "Протон" у зв'язку з цим будуть припинені до з'ясування причин події", — сказав співрозмовник агентства.

Апарат MexSat-1 був запущений з космодрому Байконур за допомогою ракети-носія «Протон-М» з розгінним блоком «Бриз-М». Він був розрахований на 15-річну роботу на геостаціонарній орбіті для забезпечення функціонування наземних терміналів з мобільним зв'язком 3,5 G. Зараз на орбіті вже знаходиться три супутники системи MexSat, а наступний буде виведений з допомогою американської ракети-носія.

Пуск MaxSat-1 планували провести ще 29 квітня, проте пуск був перенесений на прохання виробника, компанії Boeing, яка проводила доналаштування обладнання.

Нагадаємо, двигуни вантажного корабля "Прогрес М-26М" в ніч з п'ятниці на суботу не включилися для проведення корекції висоти орбіти Міжнародної космічної станції (МКС), хоча команда на включення була видана підмосковним ЦУПом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter