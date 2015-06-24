Північне сяйво над Землею зафіксували з космосу (фоторепортаж)

20:13, 24 червня 2015
Наука та IT
1975 0

У ніч з 22 на 23 червня в різних куточках Землі можна було спостерігати північне сяйво.

Северное сияние / Facebook/Chris Cook Photography

Це рідкісне атмосферне явище, яке можна спостерігати, коли сонячна радіація проходить через земну атмосферу, передає ZN.UA.

Фотографи з Канади, Австралії, Росії, США, різних країн Європи у соцмережах виклали свої знімки унікального явища.

Читайте такожПівнічне сяйво охопило небо Росії у 30-градусну спеку (фоторепортаж, відео)

Астронавт Скотт Келлі показав північне сяйво над нашою планетою з міжнародної космічної станції.

© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography
© Facebook/International Space Station, Facebook/Cormac Coyne, Facebook/Jeff Wallace Photography,vk.com/Роман Склейнов, Facebook/Ben Chorn, Facebook/Chris Cook Photography, Instagram/jjm_photography

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter