Північне сяйво над Землею зафіксували з космосу (фоторепортаж)
20:13, 24 червня 2015Наука та IT
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У ніч з 22 на 23 червня в різних куточках Землі можна було спостерігати північне сяйво.
Північне сяйво / Facebook/Chris Cook Photography
Це рідкісне атмосферне явище, яке можна спостерігати, коли сонячна радіація проходить через земну атмосферу, передає ZN.UA.
Фотографи з Канади, Австралії, Росії, США, різних країн Європи у соцмережах виклали свої знімки унікального явища.
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Астронавт Скотт Келлі показав північне сяйво над нашою планетою з міжнародної космічної станції.
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