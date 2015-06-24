Північне сяйво над Землею зафіксували з космосу (фоторепортаж)

У ніч з 22 на 23 червня в різних куточках Землі можна було спостерігати північне сяйво.

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