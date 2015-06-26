У Середземному морі знайшли давньоримський корабель зі збереженим вантажем на борту

Як припускають дослідники, цей корабель розміром 18 на 7 м виготовлений в I або II столітті н. е. Судно завантажене теракотовою черепицею, яка, ймовірно, була виготовлена в Римі або його околицях, пише "Моя планета" з посиланням на Discovery News. Археологи припускають, що корабель, який перетинав протоку Боніфачо, прямував до Іспанії, щоб доставити матеріал для будівництва вілли чиновника або багатого купця.

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В даний час вивченням знахідки займаються підводні дослідники і італійська поліція. Обидві сторони вже заявили про те, що знахідка представляє велику наукову цінність. Неушкоджений і добре збережений вантаж може багато чого розповісти про те, як завантажувалися кораблі перед відправкою з порту, і дати важливі відомості про аварії.

На переконання археологів, перевантажений корабель затонув горизонтально вниз. Черепиця була складена в ньому таким чином, що на ній утворювалися дощові канали, і ймовірно, в негоду вага вантажу виявився занадто великою, що і призвело до того, що корабель пішов на дно. Корабель і тепер залягає на дні в горизонтальному положенні, надійно зберігаючи вантаж: плитка, пролежала на морському дні майже 2000 років, майже не пошкоджена і досі дбайливо складена в трюмі.

"Місце аварії є безпечним. В майбутньому ми плануємо влаштовувати підводні екскурсії на цей затонулий корабель", - сказав археолог Рубенс Д'Оріано.