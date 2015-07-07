NASA опублікувало знімок найменшого супутника Сатурна (фото)
15:38, 07 липня 2015Наука та IT
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Орбітальна станція Cassini зробила знімок супутника Сатурна, Прометея. Протяжність Прометея складає всього 86 км, що робить його найменшим супутником планети.
Прометей і кільце F Сатурна / NASA
Про це повідомляється на сайті NASA, передає DT.UA. На знімку видно, що Прометей періодично проходить крізь кільце F Сатурна. Після проходу Прометея крізь кільце в ньому утворюються дірки, які є наслідком того, гравітація супутника тягне за собою найдрібніші частинки, які складають кільце.
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Місія Cassini є спільним проектом NASA, Європейського космічного агентства й Італійського космічного агентства. Раніше вона зробила знімки третього супутника Сатурна – Тефії, який імовірно складається з суміші льоду і каміння.
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