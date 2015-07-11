Астрофізики знайшли унікальну надмасивну чорну діру з аномально високою масою

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на журнал Science.

"Під час цих спостережень ми намагалися шукати "нормальні" чорні діри і галактики, а не їх екзотичні варіанти. Наш проект був націлений на пошук надмасивних чорних дір середньої маси", які населяють більшість галактик сьогодні. Ми були просто шоковані тим, що нам вдалося знайти таку надзвичайно велику чорну діру в такий ранній епосі", — заявила Міка Уррі (Megan Urry) з Єльського університету (США).

Уррі та її колеги спостерігали за найбільш далекими галактиками Всесвіту за допомогою орбітальних телескопів XMM-Newton і Чандра, що працюють в рентгенівському діапазоні випромінювання. Ми бачимо їх у тому стані, в якому вони існували приблизно 1,5-2 мільярди років після Великого Вибуху, в перші доби життя Всесвіту і час початку формування ранніх галактик.

Вивчаючи ці галактики і надмасивні чорні діри в їх центрах, група Уррі натрапила на вкрай незвичайний об'єкт CID-947. Він є самою звичайною галактикою, маса зірок в якій всього в 44 мільярди разів більше, ніж у нашого Сонця. Для порівняння, цей показник для Чумацького Шляху, який вважається досить невеликий спіральною галактикою, складає 64 мільярда мас Сонця.

Але при цьому маса надмасивної чорної діри в центрі виявилася непомірно великою. За розрахунками Уррі, її маса перевищує сонячну майже в сім мільярдів разів, що робить цей об'єкт одним із найбільш великих чорних дірок в юному Всесвіті.

Читайте такожАстрофізики вперше відкрили систему з п'яти зірок

Такий результат повністю суперечить усталеним теоріям про зростання чорних дір у центрах галактик, які постулюють, що "зоряні мегаполіси" і "важковаговик", який живе в їх центрі, зростають приблизно з однаковою швидкістю і що їх маси завжди відносяться як 1 до 500. У випадку з CID-947 чорна діра "всього" у вісім разів легше, ніж вся галактика в цілому.

Це означає, що вона зростала набагато швидше, ніж інша частина "зоряного мегаполісу", немов "з'їдаючи" майже весь газ, який потрапляв в CID-947 з міжгалактичного середовища, багатого і щільного в порівнянні з сьогоднішнім днем.

Читайте такожКомету Чурюмова-Герасименко назвали житлом інопланетного життя

Подібний висновок не тільки суперечить теоріям зростання галактик, але і свідчить про те, що надмасивні чорні діри не завжди виступали "душителями" процесу зореутворення, якими їх сьогодні вважають вчені. Все це вказує на те, що поточні уявлення про життя ранньої Всесвіту потребують докорінного перегляду.

Раніше УНІАН повідомляв, що чорна діра — монстр прокинулася в подвійній системі V404 Лебедя після 26 років мовчання, йдеться в повідомленні Європейського космічного агентства (ЄКА).