Apple збільшила частку на світовому ринку смартфонів до 92%

За перший квартал 2015 року частка американської Apple на світовому ринку смартфонів збільшилася на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склала 92%, передає Новое время.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. При цьому частка проданих смартфонів склала лише 20%, виграє компанія за рахунок більш високих цін на свою продукцію. Продажі iPhone при цьому за цей період зросли на 43%. Чистий квартальний прибуток "яблучної" компанії збільшилася з $10,2 млрд до $13,5 млрд.

Друге місце посіла південнокорейська Samsung з 15%.

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Ці дві компанії в першому кварталі отримали більше 100% прибутку, оскільки інші виробники смартфонів залишилися без неї або навіть працювали зі збитком.

Раніше повідомлялося, що постачальники Apple отримали замовлення на небувало велику партію нових моделей iPhone, які покажуть публіці на початку осені.