Nokia відновить розробку мобільних телефонів

Про це повідомляє Reuters з посиланням на главу Nokia Раджива Суріва, передає Lenta.ru. "Ми будемо шукати підходящих партнерів. Microsoft робить мобільні телефони. Ми просто будемо розробляти їх [телефони], а потім продавати ліцензії на бренд", - розповів Раджива Сурів.

Читайте такожNokia представила схожий на iPad планшет N1 (фото)

Про те, що Nokia планує відновити виробництво телефонів, ЗМІ повідомили ще в квітні, але у компанії тоді офіційно спростували цю інформацію.

Нагадаємо, Nokia оголосила про продаж за 5,4 млрд євро свого мобільного бізнесу американській корпорації Microsoft у вересні 2013 року. Закриття угоди відбулося в квітні 2014 року. Згідно з угодою з Microsoft, компанії заборонено використовувати бренд Nokia на телефонах до IV кварталу 2016 року. У свою чергу, Microsoft вже почала відмовлятися від бренду Nokia у своїй основній лінійці смартфонів Lumia, проте до цих пір використовує його на телефонах.