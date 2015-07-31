Вченим вдалося отримати найдокладніше відео клітин мозку (відео)

18:30, 31 липня 2015
Наука та IT
2031

У США створена нова технологія, що дозволяє автоматично маркувати окремі нейрони, щоб робити зображення мозку в нанометровому масштабі.

Для создания видео специалистам потребовалось два года

З її допомогою вчені стали перетворювати отримані на мікроскопах зображення в загальнодоступний масив даних, який надалі ляже в основу докладної карти мозку. Про технологію VAST повідомляється в журналі Cell, передає Lenta.ru.

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Для створення демонстраційного відео фахівцям знадобилося два роки. За допомогою ультамікротома цитолог Джефф Ліхтманн і його колеги розрізали мозок дорослої миші на шари товщиною 29 нанометрів. Зрізи викладаються на автоматичний конвеєр, поділяються на окремі смужки, ті поміщаються на кремнієві підкладки і фотографуються. Нарешті, знімки збираються воєдино на комп'ютері і обробляються програмою VAST.

Головна проблема полягає в тому, що відображення одного квадратного міліметра мозку поки займає близько двох мільйонів гігабайт — приблизно такий обсяг даних щорічно проходить через інтернет. Весь геном людини, для порівняння, займає три-п'ять гігабайт. Способів вирішити проблему зберігання інформації автори проекту поки не придумали.

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