NASA розробляє дрони для пошуку ресурсів на планетах з розрідженими атмосферами (відео)

Прототип, який був розроблений в експериментальній лабораторії NASA, розрахований спеціально на те, щоб проводити дослідження зі знаходження ресурсів і можливостей для укриття на таких планетах, як Марс, передає ZN.UA з посиланням на The Verge.

За словами головного технолога команди розробників Роба Мюллера, це робот-розвідник.

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"Для того, щоб добувати ресурси на планеті або астероїді, їх потрібно спочатку знайти, а вони, як правило, залягають у важкодоступних місцях, весь час захованих у тіні. Кут нахилу стін деяких кратерів складає 30 градусів і більше, що є занадто великим для використання традиційних роверів", - наголосив Мюллер.