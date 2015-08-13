Bloomberg склав рейтинг популярності месенджерів

Такі дані наводить агентство Bloomberg у власному рейтингу, передає Lenta.ru. Друге місце займає куплений Facebook за $18 млрд в 2014 році WhatsApp, яким користується понад 800 млн осіб по всьому світу. Третє - власна розробка соціальної мережі, Messenger з 700 млн користувачів.

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Найбільш стрімке зростання з моменту публікації попереднього рейтингу продемонстрував сервіс для відправки коротких повідомлень WeChat, який також належить Tecent. За останній квартал (з квітня по липень) число його користувачів збільшилося на 37% і склало близько 600 млн користувачів. Про це свідчить звітність корпорації. WeChat займає четверту сходинку рейтингу.

За ним слідують Viber, Line і Snapchat. При цьому ізраїльський Viber "зібрав" 249 млн осіб. Сервіс Line дуже популярний в Японії, і налічує 211 млн користувачів, а Snapchat, який дозволяє обмінюватися зображеннями, які самознищуються - близько 100 млн.