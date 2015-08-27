Google запустила ігровий сервіс YouTube Gaming
Компанія Google запустила сервіс YouTube Gaming, присвячений відеотрансляціям комп'ютерних ігор.
Про це повідомив портал Eurogamer, передає Лента.ру.
За принципом роботи схожий сервіс на конкуруючу службу Twitch. Користувачі демонструють у прямому ефірі, як проходять ту чи іншу гру, супроводжуючи процес власними коментарями. Глядачам пропонується не лише спостерігати за подіями, але і залишати коментарі.
В YouTube Gaming доступний не тільки перелік актуальних трансляцій (вони ж — стріми). Сервіс автоматично каталогізує всі представлені на YouTube відео з ігрової тематики, сортуючи їх за назвою показаного продукту і за типом роликів. Це дозволяє легко побачити найбільш популярні відео по тій або іншій грі.
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На відміну від Twitch серед заявлених особливостей YouTube Gaming так званий DVR Mode. Ця опція дозволяє зберегти в буфер останні чотири години трансляції, щоб у глядачів була можливість оперативно переглянути відео.
Для сервісу підготували супутні програми для iOS і Android, вони дозволяють відслідковувати, які стріми йдуть в поточний момент.
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Конкуруючий сервіс Twitch був придбаний Amazon в 2014 році за 970 мільйонів доларів. Щомісячна аудиторія Twitch перевищує 100 мільйонів чоловік. Сервіс іноді використовують як майданчик для неофіційної презентації продуктів. Так, на каналі Microsoft в Twitch показали ще не випущену в той час версію багатокористувацького танкового екшна World of Tanks для Xbox 360.