Google запустила ігровий сервіс YouTube Gaming

Про це повідомив портал Eurogamer, передає Лента.ру.

За принципом роботи схожий сервіс на конкуруючу службу Twitch. Користувачі демонструють у прямому ефірі, як проходять ту чи іншу гру, супроводжуючи процес власними коментарями. Глядачам пропонується не лише спостерігати за подіями, але і залишати коментарі.

В YouTube Gaming доступний не тільки перелік актуальних трансляцій (вони ж — стріми). Сервіс автоматично каталогізує всі представлені на YouTube відео з ігрової тематики, сортуючи їх за назвою показаного продукту і за типом роликів. Це дозволяє легко побачити найбільш популярні відео по тій або іншій грі.

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На відміну від Twitch серед заявлених особливостей YouTube Gaming так званий DVR Mode. Ця опція дозволяє зберегти в буфер останні чотири години трансляції, щоб у глядачів була можливість оперативно переглянути відео.

Для сервісу підготували супутні програми для iOS і Android, вони дозволяють відслідковувати, які стріми йдуть в поточний момент.

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Конкуруючий сервіс Twitch був придбаний Amazon в 2014 році за 970 мільйонів доларів. Щомісячна аудиторія Twitch перевищує 100 мільйонів чоловік. Сервіс іноді використовують як майданчик для неофіційної презентації продуктів. Так, на каналі Microsoft в Twitch показали ще не випущену в той час версію багатокористувацького танкового екшна World of Tanks для Xbox 360.