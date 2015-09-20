Китай успішно запустив у космос ракету "Великий Похід"

Китай зробив успішний запуск в космос ракети-носія "Великий Похід" шостого покоління з космодрому Тайюань, повідомляє Газета.ru з посиланням на Сіньхуа.

"Ракета доставить на орбіту 20 мікросупутників, які будуть використовуватися для космічних випробувань. Long March-6 працює паливі, що складається з гасу та рідкого кисню. Наголошується, що це перша китайська ракета, яка не використовує токсичне паливо", - говориться в повідомленні.

Передбачається, що новий носій буде використовуватися для запуску в космос малих супутників.

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Минулого тижня Китай здійснив запуск експериментального супутника з ракетою-носієм "Великий похід-3B".