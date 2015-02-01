Японія запустила ракету з новим розвідсупутником
08:54, 01 лютого 2015Світ
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Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) успішно запустило ракету з новим розвідувальним супутником радарного спостереження.
Запуск супутника завершився успішно \ REID WISEMAN-NASA
Як повідомляють японські ЗМІ, запуск з космодрому "Танегасіма" пройшов успішно, супутник відокремився від ракети-носія H-2A, передає Бі-бі-сі.
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Це вже п'ятий японський супутник-шпигун на земній орбіті. У березні цього року JAXA планує запуск ще одного розвідувального супутника.
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