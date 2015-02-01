Японія запустила ракету з новим розвідсупутником

Як повідомляють японські ЗМІ, запуск з космодрому "Танегасіма" пройшов успішно, супутник відокремився від ракети-носія H-2A, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожСША запустили ракету-носій Atlas 5 з військовим супутником зв'язкуКосмічний апарат призначений для збору даних в інтересах національної безпеки, а також для фотографування поверхні Землі - цілодобово і в будь-яку погоду.

Це вже п'ятий японський супутник-шпигун на земній орбіті. У березні цього року JAXA планує запуск ще одного розвідувального супутника.