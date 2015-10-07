Штучний інтелект провалив дитячий тест на IQ

Як показали результати, незважаючи на те, що комп'ютери випереджають людей в таких сферах як арифметика, за людськими мірками навіть наупросунутий штучний розум знаходиться на рівні чотирирічної дитини, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожТест Тюрінга виявився "не по зубах" штучному інтелекту

Тестуванню піддали нейронну мережу ConceptNet, яка вважається однією з найбільш вдалих версій штучного інтелекту. Дослідники використовували стандартний IQ-тест, який також використовують у молодших класах шкіл.

Тест складався з декількох видів питань - від простих, типу "де живуть пінгвіни?", до таких, що вимагають від машини роздумів, наприклад "навіщо люди потискують один одному руки?"

Останнє питання і викликало у машини труднощі. Потиск рук машина змогла проасоціювати тільки з епілептичним припадком, хоча при звуженні сфери пошуку дала цілком підходящі результати: "подяка", "флірт" і "знайомство".

Нейромережа ConceptNet розробляється інститутом з 1990-х років. Це штучний інтелект, який містить величезну базу даних про предмети в навколишньому світі і їх взаємовідносини. Штучний інтелект доступний для безкоштовного скачування з сайту інституту. Тестуванню піддали попередню, четверту версію інтелекту, створену в 2012 році.