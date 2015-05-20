Штучний інтелект максимально точно спрогнозує майбутні епідемії - вчені

Команда вчених з Інституту екосистемних досліджень на чолі з Барбарою Хан (Barbara Han) розробила комп'ютерну модель, що володіє елементами штучного інтелекту. За словами авторів дослідження, дана розробка призначена для прогнозування епідемій захворювань, причому саме тих, які передаються від тварин до людини, пишуть Вести.Наука.

Штучний інтелект, на думку експертів, може скласти максимально точний прогноз майбутніх пандемій на основі даних про зміни у популяціях шкідливих гризунів. У появі таких страшних епідемій, як спалахи хвороби Лайма або лихоманки Ебола, винні, зокрема, ці всюдисущі тварини переносять на своїй шерсті небезпечних комах і мікроорганізмів-збудників.

Як розповідається в статті, опублікованій в журналі PNAS, нова комп'ютерна модель, що володіє системою машинного навчання, здатна з точністю до 90% визначити, які види гризунів, які є переносниками патогенів, небезпечних для людини.

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При створенні своєї розробки Хан і її колеги склали базу даних про 217 види гризунів, які є науково підтвердженими переносниками захворювань, небезпечних для людини. Потім вчені створили модель для аналізу різних рис, властивих тваринам (таких як ареал або репродуктивна поведінка), які могли б вказати на те, що той чи інший вид може бути носієм патогенів.

Різні спроби встановити точний взаємозв'язок між способом життя або зовнішнім виглядом тварини з її потенційної здатності переносити захворювання призвели до створення моделі, яка прогнозує спалахи епідемій з майже 90%-вою точністю.

На даний момент програма ідентифікувала 150 видів гризунів, які, на її думку, є потенційними носіями хвороботворних бактерій і вірусів. Правда, вчені ще не довели їх провину. Згідно з результатами аналізів, проведених новою комп'ютерною моделлю, найбільші концентрації гризунів-розповсюджувачів захворювань спостерігаються в Центральній Азії і на Середньому Заході США.

Щоб виявити 150 потенційно небезпечних видів учені проаналізували за допомогою своєї нової моделі 2277 видів гризунів. Серед можливих переносників захворювань виявилися деякі полівки, білки і навіть морські свинки.